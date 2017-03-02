FACUA celebra que el TJUE vea ilegales los 902 y otras líneas de alto coste para la atención al cliente
La asociación espera que las autoridades autonómicas de Consumo sancionen ya a la veintena de empresas que ha denunciado recientemente.
FACUA.org
España-02/03/2017
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