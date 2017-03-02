Nuestras accionesPide que se obligue a las compañías a ofrecer números estándares

FACUA celebra que el TJUE vea ilegales los 902 y otras líneas de alto coste para la atención al cliente

La asociación espera que las autoridades autonómicas de Consumo sancionen ya a la veintena de empresas que ha denunciado recientemente.

FACUA.org
España-02/03/2017
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FACUA-Consumidores en Acción celebra que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considere ilegal el uso de líneas de alto coste para la atención al cliente (en España, números con prefijo 902, entre otros). El alto tribunal europeo ha hecho p&

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