FACUA celebra su 9ª Asamblea General
Los delegados evaluarán el balance de acciones desarrolladas durante el último año y aprobarán el programa de actuaciones para este ejercicio.
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España-25/04/2014
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FACUA-Consumidores en Acción celebra este sábado 26 de abril en Sevilla su 9ª Asamblea General. El acto tendrá lugar en el Gran Hotel Lar, en la Plaza Carmen Benítez, a partir de las 11.00 horas.
En ella participan treinta y nueve delegados de sus organizac