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FACUA celebrará el 25 de marzo en Sevilla su 11ª Asamblea General

También tendrá lugar una Asamblea General Extraordinaria para elegir a la persona que desempeñará la Vicepresidencia y portavocía de la asociación.

FACUA.org
España-14/02/2017
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FACUA-Consumidores en Acción celebrará el sábado 25 de marzo en Sevilla su 11ª Asamblea General, en la que se darán cita 50 delegados, en representación de sus organizaciones y delegaciones en las diecisiete comunidades autónomas.

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