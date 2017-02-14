FACUA celebrará el 25 de marzo en Sevilla su 11ª Asamblea General
También tendrá lugar una Asamblea General Extraordinaria para elegir a la persona que desempeñará la Vicepresidencia y portavocía de la asociación.
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España-14/02/2017
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