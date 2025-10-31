FACUA Comunidad Valenciana anima a participar en la Semana por la Defensa de la Sanidad Pública
Se trata de una iniciativa promovida por la Federación de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Mareas blancas y Plataformas territoriales en todo el estado español.
Comunitat Valenciana-31/10/2025
FACUA Comunidad Valenciana anima a toda la ciudadanía de la comunidad a participar en los actos y acciones en la Semana por la Defensa de la Sanidad Pública, una iniciativa que busca visibilizar la grave situación que atraviesa el sistema sanitario público y exigir a las administraciones autonóm