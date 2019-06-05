FACUA Comunidad Valenciana insta a la Generalitat a garantizar la atención sanitaria en la Marina Alta
La asociación ha solicitado a la Conselleria de Salut Pública que informe de las medidas previstas para la reversión de la gestión privada de la comarca, actualmente en manos de la mercantil Marina Salud.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-05/06/2019
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