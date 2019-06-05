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FACUA Comunidad Valenciana insta a la Generalitat a garantizar la atención sanitaria en la Marina Alta

La asociación ha solicitado a la Conselleria de Salut Pública que informe de las medidas previstas para la reversión de la gestión privada de la comarca, actualmente en manos de la mercantil Marina Salud.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-05/06/2019
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FACUA Comunidad Valenciana se ha dirigido a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat para instarle a que garantice la correcta atención sanitaria a los usuarios de la comarca de la Marina Alta durante el periodo de verano y ante la

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