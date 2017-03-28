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FACUA Comunidad Valenciana ofrece una charla sobre cláusulas suelo en La Pobla de Vallbona

Informó a los afectados sobre las nuevas sentencias del TJUE y del Supremo, así como del Real Decreto 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de los consumidores en materia de cláusula suelo.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-28/03/2017
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FACUA Comunidad Valenciana ha ofrecido este lunes una charla informativa sobre cláusulas suelo y gastos hipotecarios

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