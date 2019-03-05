FACUA Comunidad Valenciana participa en la creación del nuevo Observatorio Ciudadano del Agua
Este organismo tiene entre sus funciones contribuir a la implantación de un modelo de gestión pública en la región, que garantice el derecho humano fundamental de acceso al agua y su saneamiento.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-05/03/2019
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