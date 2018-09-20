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FACUA Comunidad Valenciana pide un mayor control sobre la publicidad de servicios sanitarios

La asociación se ha reunido con la Conselleria de Sanidad y Salud Pública para plantear sus propuestas a la nueva norma que regulará la publicidad y propaganda de productos y servicios sanitarios.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-20/09/2018
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FACUA Comunidad Valenciana se ha reunido este jueves 20 de septiembre con la subsecretaria de la Consellería de Sanidad y Salud Pública, Isabel Castelló, para plantear sus propuestas a la elaboración de la norma que tiene previsto regular la publicidad

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