FACUA Comunidad Valenciana se reúne con la Associació pel transport públic por el estado de los trenes
Han acordado la necesidad de reivindicar una mejoría del servicio en la comunidad, para recuperar la confianza de los usuarios en un transporte esencial.
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Comunitat Valenciana-29/01/2020
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De izquierda a derecha, Pau Bernad, Víctor Diaz, Sergi Contrí, Fran Torregrosa, Jaime Paricio y Martin Montón.
FACUA Comunidad Valenciana se ha reunido este martes 28 con la Associació valenciana pel transport públic (Avptp) para tratar las deficiencias del servicio de transporte público en la comunidad.
En la reunión, las dos organizaciones han puesto en común su