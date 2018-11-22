FACUA confía en que la nueva ley de protección de datos sea rechazada por el Constitucional
La asociación muestra su rotunda oposición a que los partidos políticos puedan hacer censos de ciudadanos según su ideología política, por atentar contra los derechos democráticos más básicos.
FACUA.org
España-22/11/2018
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