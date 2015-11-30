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FACUA considera absolutamente ridícula la multa a Iberdrola por manipular el precio de la energía

La organización señala que la sanción de 25 millones de euros impuesta por la CNMC no tiene un efecto disuasorio para evitar que se repitan fraudes de esta envergadura.

FACUA.org
España-30/11/2015
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FACUA-Consumidores en Acción considera absolutamente rídicula la sanción de 25 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la compañía Iberdrola Generación por manipular el precio de la energí

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