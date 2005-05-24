FACUA considera cínico el negocio puesto en marcha por Endesa para beneficiarse de los cortes de luz vendiendo equipos para evitar averías en aparatos y el deterioro de alimentos
En la última factura de Erz, Fecsa, Gesa, Sevillana y Unelco, los usuarios están recibiendo publicidad de equipos de protección contra sobretensiones y un diferencial de reconexión automática, que juntos suman el precio de 474 euros.
FACUA.org
España-24/05/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera cínico el negocio puesto en marcha por Endesa, con el que pretende beneficiarse económicamente de los numerosos cortes de luz que vienen sufriendo sus usuarios vendiéndoles equipos para evitar averí