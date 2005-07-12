FACUA considera el nuevo 'móvil para niños' de Movistar una grave irresponsabilidad a nivel sanitario y educativo
La multinacional no pretende otra cosa que disfrazar con buenas intenciones su afán por seguir ampliando su cuota de mercado y enriquecerse a costa de niños cada vez más pequeños, obviando los estudios científicos que desaconsejan que utilicen teléfonos móviles.
FACUA.org
España-12/07/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera que el móvil para niños presentado por Movistar supone una grave irresponsabilidad a nivel sanitario y educativo. Así, muestra sus recelos de las supuestas bondades con que se presenta el producto y consi