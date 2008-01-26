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FACUA considera engañosa y desfasada la nueva oferta de ADSL de Telefónica

Presentado engañosamente como "la mejor banda ancha al precio más competitivo", el ADSL Mini supone un paso atrás en calidad.

FACUA.org
España-26/01/2008
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FACUA-Consumidores en Acción considera que la nueva oferta que Telefónica ha presentado engañosamente como «la mejor banda ancha al precio más competitivo» resulta desfasada teniendo en cuenta la realidad actual tanto a nivel tecnológico como de las deman

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