FACUA considera engañosa y desfasada la nueva oferta de ADSL de Telefónica
Presentado engañosamente como "la mejor banda ancha al precio más competitivo", el ADSL Mini supone un paso atrás en calidad.
FACUA.org
España-26/01/2008
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