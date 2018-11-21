FACUA considera espeluznante que la ley permita a los partidos políticos crear censos ideológicos
La asociación advierte de que la nueva Ley de Protección de Datos podría ser inconstitucional y rechaza categóricamente que se pueda hacer 'spam' telefónico con fines electorales.
FACUA.org
España-21/11/2018
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FACUA-Consumidores en Acción rechaza rotundamente el Proyecto de Ley de Protección de Datos que tramita el Senado dado que abre la puerta a que los partidos políticos puedan crear