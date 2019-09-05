Nuestras acciones

FACUA considera extremadamente grave que el Ayuntamiento de Sevilla no clausurara Magrudis en diciembre

La empresa presentó ese mes una declaración responsable y la Delegación de Medio Ambiente no detectó las irregularidades del documento, que debieron provocar la paralización de su actividad.

FACUA.org
Sevilla-05/09/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción considera extremadamente grave que el Ayuntamiento de Sevilla no clausurara Magrudis el pasado diciembre. La asociación advierte de que la empresa presentó en esa fecha a la Delegación de Medio Ambiente una declaración responsable co

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos