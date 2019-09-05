FACUA considera extremadamente grave que el Ayuntamiento de Sevilla no clausurara Magrudis en diciembre
La empresa presentó ese mes una declaración responsable y la Delegación de Medio Ambiente no detectó las irregularidades del documento, que debieron provocar la paralización de su actividad.
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Sevilla-05/09/2019
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Imagen: David Arjona/Efe.
FACUA-Consumidores en Acción considera extremadamente grave que el Ayuntamiento de Sevilla no clausurara Magrudis el pasado diciembre. La asociación advierte de que la empresa presentó en esa fecha a la Delegación de Medio Ambiente una declaración responsable co