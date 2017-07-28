Nuestras accionesEnorme agujero de seguridad

FACUA considera gravísima la negligencia cometida por el Ministerio de Justicia con LexNet

Advierte de que errores de mucha menor entidad habrían provocado la dimisión del ministro de Justicia de cualquier democracia avanzada, mientras que en España, el Gobierno intenta maquillar su magnitud.

FACUA.org
España-28/07/2017
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Datos altamente sensibles y secretos de los ciudadanos que hayan participado en cualquier procedimiento judicial han sido accesibles para los cerca de 150.000 abogados y procuradores que utilizan Lexnet, la plataforma telemática para las comunicaciones en el sistema judicial. FACUA-Consumi

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