FACUA considera incongruente e insolidaria la reforma fiscal propuesta por el Gobierno
La Federación denuncia que no puede presentarse la subida de impuestos indirectos para sufragar el gasto sanitario paralelamente a una bajada del IRPF para las rentas más altas.
FACUA.org
España-12/09/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera incongruente, además de insolidaria, la nueva reforma fiscal del Gobierno ya que, mientras que por un lado presenta la subida de impuestos indirectos para sufragar el gasto sanitario en las comunidades autónomas