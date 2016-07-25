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FACUA considera indignante que el Marañón haya cedido muestras de tejido humano para su posterior venta

El hospital madrileño remitió en exclusiva cientos de biopsias a una empresa americana para que ésta las comercializase. La asociación critica que no se destinasen a un banco público y sí a intereses privados.

FACUA.org
Madrid-25/07/2016
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FACUA Madrid considera indignante que el hospital Gregorio Marañón de Madrid haya cedido cientos de muestras de tejido humano, obtenidas de biopsias, a una empresa privada estadounidense para que ésta las comercializara y se lucrara con ello

El centro público y

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