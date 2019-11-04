FACUA considera negativa para los usuarios la compra de Air Europa por Iberia al recortar la competencia
Si se produce la absorción, Iberia, Air Europa, Vueling y Air Nostrum acapararían nada menos que el 72% de los pasajeros del mercado de vuelos nacionales.
FACUA.org
España-04/11/2019
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FACUA-Consumidores en Acción considera negativa para los intereses de los usuarios la compra de Air Europa por IAG, la matriz de Iberia, ya que supondrá un nuevo e importante recorte a la competencia.
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