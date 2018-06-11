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FACUA considera que la app de La Liga podría vulnerar el reglamento europeo de protección de datos

La asociación entiende que hace un tratamiento desproporcionado y desleal de los datos a los que tiene acceso el móvil. Pide a Protección de Datos su personación en el expediente abierto por la Agencia.

FACUA.org
España-11/06/2018
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FACUA-Consumidores en Acción considera que la aplicación móvil de La Liga podría vulnerar el reglamento europeo de protección de datos al solicitar a los usuarios que le autoricen a utilizar sus móviles para grabar el sonido de los bares donde se proyecta

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