FACUA considera que la app de La Liga podría vulnerar el reglamento europeo de protección de datos
La asociación entiende que hace un tratamiento desproporcionado y desleal de los datos a los que tiene acceso el móvil. Pide a Protección de Datos su personación en el expediente abierto por la Agencia.
FACUA.org
España-11/06/2018
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