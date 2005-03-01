FACUA considera que la eliminación de la tarifa regulada del 11818, sustituto del 1003, podría vulnerar la directiva comunitaria relativa al servicio universal
La Federación denuncia que la medida supondría un recorte en los derechos de los usuarios para beneficiar a Telefónica y al resto de empresas que operan en el sector.
FACUA.org
España-01/03/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que la eliminación de la tarifa regulada del 11818, de Telefónica de España, sustituto del 1003, supondrá un recorte en los derechos de los usuarios para beneficiar a Telefónica y al resto de