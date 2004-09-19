FACUA considera que la nueva regulación de las líneas de información telefónica 118 es todavía insuficiente
A partir del 21 de septiembre, no podrán empezar a facturar sus tarifas hasta que una locución informe del precio del servicio tanto para las llamadas desde fijo como cable y móvil. La Federación advierte que el servicio de progresión de llamada, por el que se establece directamente la comunicación con el número solicitado, supone un coste por minuto hasta setenta y cinco veces más caro que si el usuario cuelga y marca directamente el teléfono.
FACUA.org
España-19/09/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera que la nueva regulación de las líneas de información telefónica con prefijo 118 que entrará en vigor el próximo 21 de septiembre resulta todavía insuficiente, ya que la ampliac