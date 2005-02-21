FACUA considera que las tarifas de interconexión de los operadores móviles tendrían que bajar hasta más de un 60% para ajustarse a la legislación europea
La Federación ultima un informe en el que solicitará a Bruselas que investigue por qué la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones autoriza cada año unas tarifas de interconexión muy superiores a las permitidas por la normativa comunitaria.
FACUA.org
España-21/02/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera que las tarifas de interconexión de las compañías de telefonía móvil tendrían que bajar hasta más de un 60% para ajustarse a la legislación europea, que obliga a que est