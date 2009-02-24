FACUA considera raquítica e inconcreta la regulación de la Oficina de defensa del consumidor de productos energéticos
56 palabras han bastado al Ministerio de Industria para definir las funciones de un organismo colado de soslayo en una norma sobre telecomunicaciones.
FACUA.org
España-24/02/2009
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