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FACUA considera razonable la subida eléctrica y desproporcionada la del gas natural propuestas por Industria

La Federación rechaza la penalización por consumos superiores a 650 kilovatios hora al mes.

FACUA.org
España-14/12/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera razonable la subida anual del 4,48% en las tarifas eléctricas domésticas y desproporcionada la trimestral del 4,24% en el gas natural propuestas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

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