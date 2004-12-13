FACUA considera razonable la subida media de la tarifa eléctrica del 1,71% y altamente positiva la duplicación de la cuantía de ésta destinada a la mejora de la calidad
Sin embargo, critica por ser claramente insuficientes los 200 millones de euros directos que tendrían que aportar las compañías para mejorar las redes de distribución.
FACUA.org
España-13/12/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera razonable la subida media de la tarifa eléctrica para 2005 del 1,71% planteada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y valora como altamente positiva la duplicación de la cuantía de és