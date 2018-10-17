FACUA considera ridículas las multas de Alemania a Audi y Volkswagen por el fraude de las emisiones
Las sanciones, de 800 y mil millones de euros, distan mucho de los 21.000 millones que el grupo hizo frente por el fraude de las emisiones en EE UU, pese a que en Europa los afectados son más de 8,5 millones.
FACUA.org
Europa-17/10/2018
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