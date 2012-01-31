FACUA considera una grave falta de respeto a los pasajeros la petición de la Generalitat a Fomento de que no multe a Spanair
La asociación espera que se depuren responsabilidades personales y políticas más allá de la multa, que debería destinarse a indemnizar a los pasajeros si el concurso de acreedores revela que no hay fondos suficientes para ello.
FACUA.org
España-31/01/2012
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FACUA-Consumidores en Acción considera una grave falta de repeto a los pasajeros la petición que pretende formular al Ministerio de Fomento la Generalitat de Catalunya, que tiene un control clave en el capital de Spanair, para que no multe a la compañía aérea.</