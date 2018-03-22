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FACUA considera xenófobo enseñar en las escuelas que la migración irregular es una amenaza a la seguridad

La propuesta de Defensa y Educación viene en un borrador, que es fruto de un acuerdo firmado entre los dos ministerios en 2015. La quinta unidad didáctica contempla los flujos migratorios irregulares como un peligro para la paz.

FACUA.org
España-22/03/2018
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FACUA-Consumidores en Acción rechaza tajantamente las consideraciones del Gobierno de Mariano Rajoy de proponer incluir en el temario escolar de primaria la migración irregular entre las amenazas para la seguridad nacional e internacional y para los valores de la so

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