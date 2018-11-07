Nuestras acciones

FACUA convoca concentraciones a las puertas de los juzgados el sábado a las 18h #JusticiaHipotecada10N

Por la dimisión del presidente del Supremo y el de su Sala Tercera, la independencia del Poder Judicial y la modificación de la legislación hipotecaria y tributaria para que la banca pague íntegramente el IAJD.

FACUA.org
España-07/11/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción convoca concentraciones a las puertas de los juzgados en toda España el sábado a las 18.00 horas ante la aberrante decisión del Tribunal Supremo de rectificar su giro jurisprudencial sobre el impuesto de las hipotecas tras las presiones de

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos