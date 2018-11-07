FACUA convoca concentraciones a las puertas de los juzgados el sábado a las 18h #JusticiaHipotecada10N
Por la dimisión del presidente del Supremo y el de su Sala Tercera, la independencia del Poder Judicial y la modificación de la legislación hipotecaria y tributaria para que la banca pague íntegramente el IAJD.
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España-07/11/2018
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