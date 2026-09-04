FACUA Córdoba acusa al Córdoba CF de incumplir las bases de su promoción "Cordobesista, es tu momento"
El club blanquiverde se comprometió a publicar los ganadores del sorteo en un plazo de 48 horas.
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Córdoba-04/09/2026
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Imagen: Córdoba CF.
FACUA Córdoba exige al Córdoba Club de Fútbol, SAD que realice y publique de inmediato los resultados del sorteo correspondiente al partido disputado el pasado 30 de agosto frente al Granada CF, después de que haya transcurrido ampliamente el plazo de 48 horas que el p