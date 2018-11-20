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FACUA Córdoba advierte de revisiones de instalaciones de butano fraudulentas realizadas en domicilios

Estas empresas informan erróneamente al usuario de que deben realizar una inspección obligatoria de su instalación de gas y les cobra por realizarla más de cien euros.

FACUA.org
Córdoba-20/11/2018
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FACUA Córdoba alerta de que en los últimos días ha recibido distintas denuncias de afectados por revisiones de butano fraudulentas, en las que se les advierte de que deben realizar una inspección obligatoria de sus instalaciones y les cobran por ella más de cien

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