FACUA Córdoba alerta del marcado CE falso en aparatos de magnetoterapia supuestamente curativos
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha ordenado el cese de la comercialización y retirada del mercado de los aparatos Magneto Pocket XXI al carecer de garantías de seguridad, eficacia y calidad.
FACUA.org
Córdoba-21/02/2013
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FACUA Córdoba advierte que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado el cese de la comercialización, retirada del mercado y recuperación de los pacientes, por parte de la empresa Home XXI Hogar y Descanso, de los aparatos y accesori