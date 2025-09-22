FACUA Córdoba califica de bochornosas las declaraciones de la presidenta de Sadeco tras anunciar una subida de la tasa de basuras
La asociación considera que hablar de "niveles de excelencia" en la empresa municipal de limpieza constituye una falta de respeto a la ciudadanía y una clara distorsión de la realidad.
FACUA.org
Córdoba-22/09/2025
FACUA Córdoba califica de bochornosas las recientes declaraciones de la presidenta de Sadeco, Isabel Albás, tras anunciarse una subida del 2% en la tasa de residuos urbanos para el año 2026. La asociación critica que, en el contexto actual, hablar de niveles de «excelencia»<