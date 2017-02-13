FACUA Córdoba convoca una asamblea informativa para los afectados por las cláusulas suelo
La asociación también asesorará sobre cómo reclamar los gastos de formalización de la hipoteca. La cita es este lunes 13 febrero, a partir de las 17 horas, en el salón de actos Antonio Hermoso de Fepamic.
FACUA.org
Córdoba-13/02/2017
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FACUA Córdoba ha convocado para este lunes 13 de febrero, a las 17 horas, a los afectados por la aplicación de cláusulas suelo y gastos de hipoteca a una asamblea informativa. La jornada tendrá lugar el salón de actos de la Federación Provinci