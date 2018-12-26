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FACUA Córdoba critica que el Ayuntamiento prolongue un año más la reducción horaria del taxi en la ciudad

Después de siete años, ni el Consistorio ni la asociación mayoritaria del taxi cordobés, Autacor, han aportado informes que avalen la efectividad de dicha medida.

FACUA.org
Córdoba-26/12/2018
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FACUA Córdoba critica que la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba haya tomado la decisión de prolongar un año más la reducción horaria del taxi en la capital, cuando ni el propio Consistorio ni la Asociación Provincial de Trab

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