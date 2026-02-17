Nuestras acciones

FACUA Córdoba denuncia a la instaladora de placas solares Más Sol Energía 15 por no entregar facturas a la finalización del trabajo

La asociación advierte de que esta irregularidad de la empresa impide a los clientes afectados poder acceder a bonificaciones como la del IBI y ha puesto los hechos en conocimiento de la Agencia Tributaria.

FACUA.org
Córdoba-17/02/2026

FACUA Córdoba ha denunciado ante el servicio de Consumo de la Junta de Andalucía a la empresa instaladora de placas solares Más Sol Energía 15 por no entregar facturas a sus clientes a la finalización de los trabajos que contratan con ella. La asociación también ha denunciado a la financiera Fin

