FACUA Córdoba denuncia al Ayuntamiento ante la AEPD por vulnerar la normativa de privacidad en los envíos masivos de correos electrónicos
Al menos desde tres cuentas institucionales se han hecho envíos sin utilizar la opción de copia oculta (CCO), dejando al descubierto los datos de contacto de los destinatarios sin su consentimiento expreso.
FACUA.org
Córdoba-25/09/2025
FACUA Córdoba ha denunciado al Ayuntamiento de Córdoba ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por exponer datos personales de ciudadanos y entidades jurídicas en envíos masivos de correos electrónicos, incumpliendo de manera grave la normativa vigente en materia de protección de