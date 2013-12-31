FACUA Córdoba denuncia el traslado de una fiesta de fin de año a un local con un aforo menor al vendido
El evento estaba previsto para este martes 31 en la Bodega Yerbabuena con capacidad para más de 700 personas, de las que tenían más de 550 entradas vendidas.
FACUA.org
Córdoba-31/12/2013
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FACUA Córdoba denuncia el traslado de una fiesta de fin de año que se debía celebrar en la Bodega Yerbabuena, en el Poligono de Chinales, con capacidad para más de 700 personas y que ahora la organización con menos de veinticuatro horas de antelación, ha