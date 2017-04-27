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FACUA Córdoba denuncia la venta irregular de entradas para fiestas de graduación

Disco 3 Eventos está promocionando eventos para todos los jueves y viernes de junio, para los cuales ofrece pases sin numerar y sin control. La asociación pide a las autoridades que promuevan inspecciones.

FACUA.org
Córdoba-27/04/2017
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FACUA Córdoba ha denunciado ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y el Área de Seguridad del ayuntamiento de la capital la venta irregular de entradas para fiestas dirigidas a estudiantes en una discoteca de la capital cordobesa.

El local, Dis

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