FACUA Córdoba denuncia la venta irregular de entradas para fiestas de graduación
Disco 3 Eventos está promocionando eventos para todos los jueves y viernes de junio, para los cuales ofrece pases sin numerar y sin control. La asociación pide a las autoridades que promuevan inspecciones.
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Córdoba-27/04/2017
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La sala Disco 3 Eventos está ubicada a pie de la Carretera Trasierra de la capital cordobesa. | Imagen: FACUA.
FACUA Córdoba ha denunciado ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y el Área de Seguridad del ayuntamiento de la capital la venta irregular de entradas para fiestas dirigidas a estudiantes en una discoteca de la capital cordobesa.
El local, Dis