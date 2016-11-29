FACUA Córdoba denuncia que el ayuntamiento de la capital vulnera el Reglamento andaluz del taxi
Advierte de que Movilidad omite en sus decisiones algunos de los trámites que establece la normativa. Entre ellos, el de convocar un referéndum sin comunicarlo a la totalidad de entidades de este sector.
FACUA.org
Córdoba-29/11/2016
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FACUA Córdoba denuncia que el concejal de Movilidad del ayuntamiento de la capital, Andrés Pino, vulnera con sus decisiones el Decreto 35/2012 de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte P&uacu