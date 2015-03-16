FACUA Córdoba entrega los premios del VII Concurso Provincial de Fotografía
El certamen, organizado con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, ha girado en torno al consumo y medio ambiente y se ha dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años.
FACUA.org
Córdoba-16/03/2015
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FACUA Córdoba ha entregado este lunes 16 de marzo los premios del VII Concurso Provincial de Fotografía dirigido a estudiantes de entre 12 y 18 años. Organizado con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores ha tenido como lema Consumo y medio ambi