FACUA Córdoba exige una solución para la huelga de autobuses y critica la intransigencia del Ayuntamiento
La asociación subraya la ineficacia del modelo de gestión del servicio y emplaza a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, a facilitar la negociación con los trabajadores.
FACUA.org
Córdoba-09/06/2016
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FACUA Córdoba exige al Ayuntamiento de la capital una solución inmediata para la huelga de los trabajadores de la empresa de Autobuses de Córdoba SAM, Aucorsa, que tienen previsto realizar seis paros parciales para las dos próximas semanas.<