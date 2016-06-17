FACUA Córdoba participa en unas jornadas sobre seguridad jurídica en la intermediación inmobiliaria
Su presidente, Francisco Martínez Claus, forma parte de los ponentes de Sicor'16, un evento organizado por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Córdoba y la provincia.
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Córdoba-17/06/2016
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El presidente de FACUA Córdoba, Francisco Martínez Claus, participa este viernes 17 de junio en una mesa redonda sobre la seguridad jurídica en la intermediación inmobiliaria. El evento está organizado por el Colegi