FACUA Córdoba pide a la alcaldesa la creación del Consejo Municipal de Consumo
El órgano, de carácter consultivo, tendría como finalidad canalizar la participación de los ciudadanos y sus asociaciones en los asuntos municipales en materia de fomento de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.
FACUA.org
Córdoba-08/07/2015
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