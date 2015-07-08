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FACUA Córdoba pide a la alcaldesa la creación del Consejo Municipal de Consumo

El órgano, de carácter consultivo, tendría como finalidad canalizar la participación de los ciudadanos y sus asociaciones en los asuntos municipales en materia de fomento de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.

FACUA.org
Córdoba-08/07/2015
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FACUA Córdoba ha pedido a la alcaldesa de la capital, Isabel Ambrosio, del Partido Socialista, la creación del hasta la fecha inexistente Consejo Municipal de Consumo. La asociación recuerda que este órgano debe tener ca

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