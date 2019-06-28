FACUA Córdoba pide al alcalde la creación del Consejo Municipal de Consumo
El órgano, de carácter consultivo, tendría como finalidad canalizar la participación de los usuarios y sus asociaciones en asuntos municipales relacionados con el fomento de sus derechos e intereses.
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Córdoba-28/06/2019
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Francisco Martínez Claus, presidente de FACUA Córdoba, en el Ayuntamiento de la capital para presentar la petición de la creación del Consejo Municipal de Consumo.
FACUA Córdoba ha solicitado este viernes al alcalde de la capital, José María Bellido, que dé un paso más que sus anteriores predecesores ante las nefastas políticas de consumo llevadas a cabo durante años por parte del Ayuntamient