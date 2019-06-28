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FACUA Córdoba pide al alcalde la creación del Consejo Municipal de Consumo

El órgano, de carácter consultivo, tendría como finalidad canalizar la participación de los usuarios y sus asociaciones en asuntos municipales relacionados con el fomento de sus derechos e intereses.

FACUA.org
Córdoba-28/06/2019
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FACUA Córdoba ha solicitado este viernes al alcalde de la capital, José María Bellido, que dé un paso más que sus anteriores predecesores ante las nefastas políticas de consumo llevadas a cabo durante años por parte del Ayuntamient

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