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FACUA Córdoba pide al Ayuntamiento que asuma sus competencias de control durante la Feria

La asociación recuerda que la falta de supervisión por parte de la Administración municipal puede originar incidencias de distinta índole que afecten a los usuarios que asistan a este evento.

FACUA.org
Córdoba-16/05/2018
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FACUA Córdoba solicita al Ayuntamiento de la ciudad que asuma sus competencias de control durante la Feria de Nuestra Señora de la Salud y no mire hacia otro lado, como viene haciendo en los últimos años con el mercado medieval.

La asociación recuerda que

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