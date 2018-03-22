Nuestras accionesLa asociación ya la denunció hace cinco meses

FACUA Córdoba pide al Consistorio que arregle la desastrosa gestión municipal de la Oficina de Atención Ciudadana

La asociación denuncia que los usuarios de este servicio están sufriendo colas de varias horas en las dependencias municipales y en la calle hasta poder ser atendidos por un trabajador.

FACUA.org
Córdoba-22/03/2018
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FACUA Córdoba exige al Consistorio que arregle a la mayor celeridad la desastrosa gestión municipal de la Oficina de Atención Ciudadana de la capital, ubicada en el Bulevar del Gran Capitán, que está llevando a cabo desde hace cinco meses.

La asociaci&oac

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