FACUA Córdoba pide al Consistorio que no castigue más a los usuarios con una nueva zona azul
La asociación estima que la recaudación anual de las 100 plazas de aparcamiento previstas por el Ayuntamiento en las proximidades de la Plaza de Toros, en base a las tarifas que se aplican actualmente, ascendería a 200.000 euros.
FACUA.org
Córdoba-14/08/2018
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FACUA Córdoba solicita al Ayuntamiento que no castigue más a los usuarios con la implantación de una nueva zona azul en diversos lugares que, además, no responden a un criterio objetivo ni contemplan las necesidades de los residentes.
La asociación estima